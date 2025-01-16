Украинские защитники остановили колонну российской техники, которая двигалась по направлению к границе Украины. Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба.

Боевую работу проделали пограничники совместно с другими составляющими Сил обороны.

"По результатам совместной работы планы врага были сорваны", – отмечают в ГНСУ.

Защитники уничтожили две боевые машины пехоты, по крайней мере, еще одна БМП была повреждена, сообщило ведомство.

Точная локация, где произошло это поражение, не уточняется. Пограничная служба отмечает, что это произошло "на одном из участков ведения активных боевых действий".

13 декабря 2024-го в ГНСУ сообщили , что на днях пограничники отбили попытку мероприятия российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковскую область.