Українські захисники зупинили колону російської техніки, яка рухалася у напрямку кордону. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба.

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Бойову роботу виконали прикордонники спільно з іншими частинами Сил оборони.

"За результатами спільної роботи плани ворога були зірвані", – зазначають у ДПСУ.

Захисники знищили дві бойові машини піхоти, принаймні ще одна БМП була пошкоджена, повідомило відомство.

Точну локацію, де відбулося це ураження, не уточнюють. Прикордонна служба зазначає, що це відбулося "на одній із ділянок ведення активних бойових дій".

13 грудня 2024-го у ДПСУ повідомили, що днями прикордонники відбили спробу заходу російської диверсійно-розвідувальної групи у Харківську область.