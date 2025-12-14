Бойцы Главного управления разведки поразили две дорогостоящие радиолокационные станции противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его данным, 13 декабря защитникам из спецподразделения "Призраки" в рамках системной работы на полуострове сожгли две РЛС.

"Точные удары нанесли по российским РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Стоимость "Каста-2Е2" в зависимости от комплектации начинается от $60 млн. Ориентировочная цена батареи С-400, в которую входит РЛС 96Л6, составляет ~$500 млн.



