У Криму розвідка спалила дорогі РЛС протиповітряної оборони окупантів – відео
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Бійці Головного управління розвідки уразили дві дорогі радіолокаційні станції протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба відомства.
За його даними, 13 грудня захисники зі спецпідрозділу "Примари" у межах системної роботи на півострові спалили дві РЛС.
Читайте також
"Точних ударів завдали по російських РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", – йдеться у повідомленні.
ДОВІДКА.Вартість "Каста-2Е2" залежно від комплектації починається від $60 млн. Орієнтовна ціна батареї С-400, до якої входить РЛС 96Л6, становить ~$500 млн.
Такі станції потрібні для виявлення повітряних цілей.
- У ніч проти 14 грудня Сили спецоперацій уразили потяг із паливо-мастильними матеріалами у Криму і низку інших об'єктів окупантів.
Коментарі (0)