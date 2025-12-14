Бійці Головного управління розвідки уразили дві дорогі радіолокаційні станції протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба відомства.

За його даними, 13 грудня захисники зі спецпідрозділу "Примари" у межах системної роботи на півострові спалили дві РЛС.

Читайте також Як потрапити в розвідку: покроковий гід

"Точних ударів завдали по російських РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", – йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА. Вартість "Каста-2Е2" залежно від комплектації починається від $60 млн. Орієнтовна ціна батареї С-400, до якої входить РЛС 96Л6, становить ~$500 млн.



Такі станції потрібні для виявлення повітряних цілей. Вартість "Каста-2Е2" залежно від комплектації починається від $60 млн. Орієнтовна ціна батареї С-400, до якої входить РЛС 96Л6, становить ~$500 млн.Такі станції потрібні для виявлення повітряних цілей.