Украина сегодня впервые отмечает День защитников и защитниц Украины по новому календарю – не 14 октября, а 1 октября. Президент Владимир Зеленский в этот день предложил украинцам подумать, что они сделали после 24 февраля.

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В обращении к народу президент напомнил, что после начала полномасштабного российского вторжения говорил: отныне весь народ – одно большое многомиллионное войско.



"Украинский народ сделал так, чтобы эти слова не остались просто словами. И сегодня, отвечая на вопрос, что я делал до 24 февраля, многие скажут: я жил гражданской жизнью. Айтишник, инженер, фермер, актер, адвокат. Я был тем, кем мечтал. Но стал тем, кем должен. Защитником и бойцом. Потому что есть моменты, когда судьба страны – только в наших руках. И тогда в наших руках должно быть оружие", — сказал Зеленский.

В обращении президент сказал, что свадебные операторы стали операторами дронов, водители автобусов возят раненых с поля боя, частные врачи стали полевыми хирургами, швеи шьют бронежилеты, студенты первых курсов прорывают первую линию обороны оккупанта.

"А кто-то, вспоминая 24 февраля, скажет: я отец, и в первые минуты я думал о своих детях. О дне, когда они станут взрослыми и спросят, а где я был и что сделал после 24 февраля. И я знаю, что отвечу: я пошел нас защищать. И для меня важно иметь этот ответ не только потому, что кто-то когда-то спросит, а потому, что однажды так или иначе ты спросишь об этом сам себя", — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжит борьбу до победы.

"Быть защитником – это совершать поступки каждый день. Быть защитником Украины – это быть каждый день с Украиной. В Украине. Ради Украины. Позади нас – наша история. Впереди – наша победа. И свободная страна", — сказал он.

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