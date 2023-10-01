Україна сьогодні вперше відзначає День захисників і захисниць України за новим календарем – не 14 жовтня, а 1 жовтня. Президент Володимир Зеленський у цей день запропонував українцям подумати, що вони зробили після 24 лютого.

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У зверненні до народу президент нагадав, що після початку повномасштабного російського вторгнення говорив: відтепер увесь народ – одне велике багатомільйонне військо.

"Український народ зробив так, аби ці слова не залишилися просто словами. І сьогодні, відповідаючи на питання, що я робив до 24 лютого, чимало хто скаже: я жив цивільним життям. Айтівець, інженер, фермер, актор, адвокат. Я був тим, ким мріяв. Але став тим, ким мусив. Захисником і бійцем. Бо є миті, коли доля країни – лише в наших руках. І тоді в наших руках має бути зброя", – сказав Зеленський.

У зверненні президент сказав, що весільні оператори стали операторами дронів, водії автобусів возять поранених з поля бою, приватні лікарі стали польовими хірургами, швачки шиють бронежилети, студенти перших курсів проривають першу лінію оборони окупанта.

"А хтось, згадуючи 24 лютого, скаже: я батько, і в перші хвилини я думав про своїх дітей. Про день, коли вони стануть дорослими й запитають, а де я був і що зробив після 24 лютого. І я знаю, що відповім: я пішов нас захищати. І для мене важливо мати цю відповідь не лише тому, що хтось колись запитає, а тому, що одного дня так чи інакше ти запитаєш про це сам себе", – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна продовжить боротьбу до перемоги.

"Бути захисником – це робити вчинки щодня. Бути захисником України – це бути щодня з Україною. В Україні. Задля України. Позаду нас – наша історія. Попереду – наша перемога. І вільна країна", – сказав він.

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