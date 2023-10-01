У неділю, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День захисників і захисниць. Представники української влади, зокрема президент Володимир Зеленський, закликали громадян о 09:00 в цей день зупинитися, щоб вшанувати хвилиною мовчання полеглих у боях за Україну.

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"Цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією", – написав Зеленський.

У Мінветеранів закликали о 09:00 всіх зупинитись, перебуваючи будь-де – на площі чи вулиці, у великому місті чи у селі, будучи в авто чи йдучи пішки.

"На хвилину. Вшануй пам’ять кожного і кожної, завдяки кому сьогодні живемо на нашій вільній землі", – йдеться в повідомленні.

14 липня Рада підтримала законопроєкт про зміну дати державних свят задля "відмови від російської спадщини".

Згідно з опитуванням групи Рейтинг, більшість українців підтримують перехід на новий церковний календар.

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