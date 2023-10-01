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Украина впервые отмечает День защитников в новую дату. Вся страна остановится в 09:00 видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 00:06
Видео: UNITED24
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В воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату День защитников и защитниц. Представители украинской власти, в частности президент Владимир Зеленский, призвали граждан в 09:00 в этот день остановиться, чтобы почтить минутой молчания павших в боях за Украину.

"В это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Пусть это станет нашей новой традицией", – написал Зеленский.

В Минветеранов призывали в 09:00 всех остановиться, находясь в любом месте – на площади или улице, в большом городе или в селе, будучи в авто или идя пешком.

"На минуту. Почти память каждого и каждой, благодаря кому сегодня живем на нашей свободной земле", – говорится в сообщении.

  • 14 июля Рада поддержала законопроект об изменении даты государственных праздников ради "отказа от российского наследия".
  • Согласно опросу группы Рейтинг, большинство украинцев поддерживают переход на новый церковный календарь.

Читайте также: У православных Украины новый церковный календарь – памятка с главными праздниками

Оксана Житнюк
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