В воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату День защитников и защитниц. Представители украинской власти, в частности президент Владимир Зеленский, призвали граждан в 09:00 в этот день остановиться, чтобы почтить минутой молчания павших в боях за Украину.

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"В это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Пусть это станет нашей новой традицией", – написал Зеленский.

В Минветеранов призывали в 09:00 всех остановиться, находясь в любом месте – на площади или улице, в большом городе или в селе, будучи в авто или идя пешком.

"На минуту. Почти память каждого и каждой, благодаря кому сегодня живем на нашей свободной земле", – говорится в сообщении.

14 июля Рада поддержала законопроект об изменении даты государственных праздников ради "отказа от российского наследия".

Согласно опросу группы Рейтинг, большинство украинцев поддерживают переход на новый церковный календарь.

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