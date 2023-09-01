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У православных Украины новый церковный календарь — памятка с главными праздниками

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 08:12
У православных Украины новый церковный календарь — памятка с главными праздниками - Фото
Рождество в Лавре (Фото: LIGA.net)

С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на Новоюлианский календарь, даты недвижимых церковных праздников смещаются на 13 дней назад. Об этом сообщила Православная церковь Украины в Facebook.

Даты непреходящих праздников (привязанные к конкретной дате), постов, общниц, дни памяти святых будут отмечаться на 13 дней раньше.

К примеру:

→ Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее 14 октября);

→ День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

→ Рождество – 25 декабря (вместо 7 января);

→ Крещение – 6 января (вместо 19 января);

Рождественский пост продлится с 15 ноября по 24 декабря.

В следующем году Пасха празднуют 5 мая.

Эта дата общая и для Юлианского (старого) и Новоюлианского календарей: традиция по вычислению Пасхалии является общей для всех Поместных православных церквей.

Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая.

Поместный Собор ПЦУ сохранил за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый календарь.

LIGA.net сделала памятку с главными православными праздниками по новому календарю:

Инфографика: LIGA.net

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  • 24 мая 2023 года Синод ПЦУ проголосовал за переход на Новоюлианский календарь. Решение о переходе было принято на Поместном Соборе ПЦУ. Новоюлианским календарем пользуется большинство православных церквей.
  • Ранее 6 февраля Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь с 1 сентября.
  • Согласно опросу группы Рейтинг, большинство украинцев поддерживают переход на новый церковный календарь.

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Артём Джерипа
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