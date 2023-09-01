У православних України новий церковний календар — пам'ятка з головними святами
З 1 вересня Православна церква України переходить на Новоюліанський календар, дати нерухомих церковних свят зміщуються на 13 днів назад. Про це повідомила Православна церква України у Facebook.
Дати нерухомих свят (ті, що прив'язані до конкретної дати), постів, загальниць, дні вшанування пам'яті святих будуть відзначатися на 13 днів раніше.
Наприклад:
→ Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (раніше 14 жовтня);
→ День святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня).
→ Різдво — 25 грудня (замість 7 січня);
→ Водохреще — 6 січня (замість 19 січня);
Різдвяний піст триватиме з 15 листопада до 24 грудня.
Наступного року Великдень припадає на 5 травня.
Ця дата є спільною і для Юліанського (старого) і Новоюліанського календарів: традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних православних церков.
Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня.
Помісний Собор ПЦУ зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.
LIGA.net зробила пам'ятку з головними православними святами за новим календарем:
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- 24 травня 2023 року Синод ПЦУ проголосував за перехід на Новоюліанський календар. Рішення про перехід було ухвалено на Помісному Соборі ПЦУ. Новоюліанським календарем послуговується більшість православних церков.
- Раніше 6 лютого Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня.
- Згідно з опитуванням групи Рейтинг, більшість українців підтримують перехід на новий церковний календар
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