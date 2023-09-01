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У православних України новий церковний календар — пам'ятка з головними святами

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 08:12
У православних України новий церковний календар — пам'ятка з головними святами - Фото
Різдво у Лаврі (Фото: LIGA.net)

З 1 вересня Православна церква України переходить на Новоюліанський календар, дати нерухомих церковних свят зміщуються на 13 днів назад. Про це повідомила Православна церква України у Facebook.

Дати нерухомих свят (ті, що прив'язані до конкретної дати), постів, загальниць, дні вшанування пам'яті святих будуть відзначатися на 13 днів раніше.

Наприклад:

→ Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (раніше 14 жовтня);

→ День святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня).

→ Різдво — 25 грудня (замість 7 січня);

→ Водохреще — 6 січня (замість 19 січня);

Різдвяний піст триватиме з 15 листопада до 24 грудня.

Наступного року Великдень припадає на 5 травня.

Ця дата є спільною і для Юліанського (старого) і Новоюліанського календарів: традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних православних церков.

Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня.

Помісний Собор ПЦУ зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

LIGA.net зробила пам'ятку з головними православними святами за новим календарем:

Інфографіка: LIGA.net

Картинку можна відкрити та зберегти

  • 24 травня 2023 року Синод ПЦУ проголосував за перехід на Новоюліанський календар. Рішення про перехід було ухвалено на Помісному Соборі ПЦУ. Новоюліанським календарем послуговується більшість православних церков.
  • Раніше 6 лютого Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня.
  • Згідно з опитуванням групи Рейтинг, більшість українців підтримують перехід на новий церковний календар

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Артем Джеріпа
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