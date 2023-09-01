У православних України новий церковний календар — пам'ятка з головними святами

З 1 вересня Православна церква України переходить на Новоюліанський календар, дати нерухомих церковних свят зміщуються на 13 днів назад. Про це повідомила Православна церква України у Facebook.

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Дати нерухомих свят (ті, що прив'язані до конкретної дати), постів, загальниць, дні вшанування пам'яті святих будуть відзначатися на 13 днів раніше.

Наприклад:

→ Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (раніше 14 жовтня);

→ День святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня).

→ Різдво — 25 грудня (замість 7 січня);

→ Водохреще — 6 січня (замість 19 січня);

Різдвяний піст триватиме з 15 листопада до 24 грудня.

Наступного року Великдень припадає на 5 травня.

Ця дата є спільною і для Юліанського (старого) і Новоюліанського календарів: традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних православних церков.

Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня.

Помісний Собор ПЦУ зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

LIGA.net зробила пам'ятку з головними православними святами за новим календарем:

Картинку можна відкрити та зберегти

24 травня 2023 року Синод ПЦУ проголосував за перехід на Новоюліанський календар. Рішення про перехід було ухвалено на Помісному Соборі ПЦУ. Новоюліанським календарем послуговується більшість православних церков.

Раніше 6 лютого Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня.

Згідно з опитуванням групи Рейтинг, більшість українців підтримують перехід на новий церковний календар

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