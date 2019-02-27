Еще одна группа отказалась ехать на Евровидение от Украины

Brunettes Shoot Blondes (фото - Facebook)

Группа Brunettes Shoot Blondes откажется от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019, если с ними свяжется с соответствующим предложением Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ). Об этом группа написала в своем Facebook.

В национальном отборе они заняли четвертое место.

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"Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы откажемся. Наша группа не побеждала в нацотборе, эта поездка не наша", - написали они.

25 февраля певица MARUV, занявшая первое место в нацотборе, не подписала договор с НОТУ. Позже от участия в конкурсе отказались группы Freedom-jazz girls band (заняли второе место) и Kazka (третье место).

В НОТУ сегодня заявили, что Украина может вообще отказаться от участия в конкурсе.