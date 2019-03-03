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03.03.2019, 21:17

Евровидение-2019. Продажу билетов приостановили из-за нарушений

Евровидение-2019. Продажу билетов приостановили из-за нарушений - Фото
Фото: eurovisionworld.com

Правоохранители получили сообщения о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным ценам

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Продажу билетов на концерты песенного конкурса Евровидение-2019 , который пройдет в Тель-Авиве, приостановили из-за "нарушений и дефектов". Об этом сообщил израильский телеканал Kan.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж. Сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и менеджерам международных СМИ.

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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции провести расследование. По данным ведомства, оно получало собщения о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам.

Продажа билетов на Евровидение началась 28 февраля. Ее осуществляет один из израильских порталов. Первая партия билетов - на финальный концерт, который состоится 18 мая, была раскуплена за несколько минут. Спустя некоторое время в продажу должна поступить еще часть билетов. Цена билетов на финал - от 280 до 490 евро, на репетиции и полуфиналы - около 73 евро. При этом цены на билеты в этой категории были снижены, так как любители музыки раскритиковали организаторов за завышенную стоимость.

Песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы Евровидения состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Жители Украины голосовать не смогут, поскольку в этом году страна не участвует в конкурсе. Глава правления НОТУ Зураб Аласания признал вину Общественного за скандал с отбором участника на песенный конкурс Евровидение-2019 и призвал к диалогу. Кроме того, он сообщил, что в случае победы на конкурсе России в этом году, в следующем – Украина тоже не будет участвовать.

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Теги: Израиль, билеты, Евровидение-2019
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