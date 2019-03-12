Когда выйдет финальный эпизод "Теории большого взрыва": видео

Фото: twitter.com/bigbangtheory

Финальная серия 12 сезона популярного американского телесериала "Теория большого взрыва" выйдет на экраны 16 мая. Об этом говорится на странице шоу в Facebook.

Финальный сезон закончится эпизодом продолжительностью в один час.

Реклама

Сценаристы говорят, что последняя серия будет "грустной".

Сериал повествует о жизни двух талантливых физиков и их друзей. Главные роли исполнили Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч и Маим Бялик. Джонни Галэки, исполнитель роли Леонарда Хофстедера, еще в январе 2018-го заявил о готовности закончить сериал 12-м сезоном.