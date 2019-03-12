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12.03.2019, 13:58

Когда выйдет финальный эпизод "Теории большого взрыва": видео

Когда выйдет финальный эпизод "Теории большого взрыва": видео - Фото
Фото: twitter.com/bigbangtheory

Сценаристы говорят, что последняя серия будет "грустной"

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Финальная серия 12 сезона популярного американского телесериала "Теория большого взрыва" выйдет на экраны 16 мая. Об этом говорится на странице шоу в Facebook.

Финальный сезон закончится эпизодом продолжительностью в один час.

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Сценаристы говорят, что последняя серия будет "грустной". 

Сериал повествует о жизни двух талантливых физиков и их друзей. Главные роли исполнили Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч и Маим Бялик. Джонни Галэки, исполнитель роли Леонарда Хофстедера, еще в январе 2018-го заявил о готовности закончить сериал 12-м сезоном.

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Теги: Теория большого взрыва, видео, сериал, серия
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