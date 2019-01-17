Минкульт о проверке лавры: Мощи есть, но чьи - неизвестно

Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Минкультуры сообщило, что по результатам проверки все самые ценные культурные объекты из переданных Киево-Печерской лавре - на месте. Об этом на пресс-конференции заявила замминистра культуры Тамара Мазур, передает корреспондент УНИАН.

"Слава Богу, из того, что мы передавали, основная часть и все самое ценное на месте. И мы этому очень рады", - сказала она.

Реклама

По словам Мазур, комиссия проверила также гробницы с мощами – все на месте.

"Что касается мощей. Наша комиссия проверила - все гробницы на месте, мощи есть", - сказала замминистра.

При этом она отметила, что не может ничего сказать о "подлинности" мощей.

"Очевидно, что комиссия не компетентна и не имела возможности проверять, тех ли святых это мощи, которые должны быть. Но я не уверена, что есть такие технологии, которые бы позволили это сделать. Поэтому утверждать, что это именно те мощи не можем ни мы, ни, очевидно, никто. Но они есть", - сказала Мазур.

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что, по его информации, часть мощей, которые хранились в Киево-Печерской лавре, вывезена в Россию. Депутат также призвал "инвентаризировать" мощи: "Генетическая экспертиза есть или нет? ДНК? Это аутентичные мощи или муляжи? Куда все подевалось?".

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что мощи, которые хранятся в пещерах лавры, никто не подменял.