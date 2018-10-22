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22.10.2018, 17:31

Минкульт внес в черный список актеров Ярмольника и Алферову

Минкульт внес в черный список актеров Ярмольника и Алферову - Фото
Леонид Ярмольник

Согласно закону, фильмы и передачи с ними теперь запрещены в Украине

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Министерство культуры Украины внесло в черный список российского актера и телеведущего Леонида Ярмольника, а также актрису Ирину Алферову. Обновленный список с полным перечнем деятелей, которые представляют "угрозу нацбезопасности Украины", опубликован на сайте министерства.

Список, как уточняется, пополняется по мере получения информации от СБУ.

Согласно закону о защите информационного телерадиопространства, Госкино отказывает в выдаче или продлении лицензии на право распространения или демонстрации фильма, если один из его участников фигурирует в списке Минкульта.

В июле этого года Пограничная служба не пропустила в Украину российского актера Антона Макарского, который ранее незаконно посещал оккупированный Крым и снимался там в пропагандистском сериале о его аннексии.

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Теги: Министерство культуры, леонид ярмольник
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