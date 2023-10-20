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Оккупанты выкрали в Украине исторические экспонаты и пытались вывезти их в США – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 18:06
Оккупанты выкрали в Украине исторические экспонаты и пытались вывезти их в США – фото - Фото
Фото - Facebook Ростислав Карандеев

14 археологических экспонатов, которые россияне похитили на временно оккупированных ими территориях и пытались вывезти в США, вернули в Украину. Об этом сообщил и. о. министра культуры Ростислав Карандеев.

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Карандеев сообщил, что в Украину вернули 14 исторических артефактов, которые россияне похитили на временно оккупированных ими территориях и затем пытались незаконно ввезти в США.

Среди возвращенных экспонатов - средневековое холодное оружие и кремневый топор периода позднего энеолита (медно-каменного века).

"Можно сказать, что Украина получила новую партию военной помощи, только вот оружие невероятно древнее", – сказал Карандеев на мероприятии, сообщает AP.

Экспонаты переданы на временное хранение в Национальный заповедник Киево-Печерская лавра. После реставрации они будут переданы в один из национальных музеев. 

Фото – Facebook Ростислав Карандєєв

Фото – Facebook Ростислав Карандєєв

Фото – Facebook Ростислав Карандєєв

Карандеев отметил, что возвращение похищенных исторических ценностей стало возможно благодаря тесному сотрудничеству государственных служб Украины с посольством Украины в США, а также Службами внешней разведки и американскими спецслужбами и правоохранительными структурами.

  • 27 апреля 2022 года появились сообщения, что российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты из музея краеведения и художественного музея Мариуполя.
  • 7 мая 2022 года сообщалось, что музей философа Григория Сковороды в Харьковской области фактически уничтожен российскими обстрелами, но самые ценные предметы удалось спасти.

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Сергей Бережной
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