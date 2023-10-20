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Окупанти викрали в Україні історичні експонати та намагалися вивезти їх до США – фото

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 18:06
Окупанти викрали в Україні історичні експонати та намагалися вивезти їх до США – фото - Фото
Фото - Facebook Ростислав Карандєєв

14 археологічних експонатів, які росіяни викрали на тимчасово окупованих ними територіях та намагалися вивезти до США, повернули до України. Про це повідомив в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

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Карандєєв повідомив, що в Україну повернули 14 історичних артефактів, які росіяни викрали на тимчасово окупованих ними територіях і намагалися незаконно ввезти до США.

Серед повернутих експонатів – середньовічна холодна зброя та крем'яна сокира періоду пізнього енеоліту (мідно-кам'яного віку).

"Можна сказати, що Україна отримала нову партію військової допомоги, тільки ось зброя неймовірно давня", – сказав Карандєєв на заході, повідомляє AP.

Експонати передано на тимчасове зберігання до Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Після реставрації їх буде передано до одного з національних музеїв. 

Фото – Facebook Ростислав Карандєєв

Фото – Facebook Ростислав Карандєєв

Фото – Facebook Ростислав Карандєєв

Карандєєв зазначив, що повернення викрадених історичних цінностей стало можливим завдяки тісній співпраці державних служб України з посольством України в США, а також Службами зовнішньої розвідки та американськими спецслужбами та правоохоронними структурами.

  • 27 квітня 2022 року з'явилися повідомлення, що російські окупанти вивезли усі цінні експонати з музею краєзнавства та художнього музею Маріуполя.
  • 7 травня 2022 року повідомлялося, що музей філософа Григорія Сковороди в Харківській області фактично знищено російськими обстрілами, але найцінніші предмети вдалося врятувати.

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Сергій Бережний
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