Окупанти викрали в Україні історичні експонати та намагалися вивезти їх до США – фото

14 археологічних експонатів, які росіяни викрали на тимчасово окупованих ними територіях та намагалися вивезти до США, повернули до України. Про це повідомив в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

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Карандєєв повідомив, що в Україну повернули 14 історичних артефактів, які росіяни викрали на тимчасово окупованих ними територіях і намагалися незаконно ввезти до США.

Серед повернутих експонатів – середньовічна холодна зброя та крем'яна сокира періоду пізнього енеоліту (мідно-кам'яного віку).

"Можна сказати, що Україна отримала нову партію військової допомоги, тільки ось зброя неймовірно давня", – сказав Карандєєв на заході, повідомляє AP.

Експонати передано на тимчасове зберігання до Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Після реставрації їх буде передано до одного з національних музеїв.

Карандєєв зазначив, що повернення викрадених історичних цінностей стало можливим завдяки тісній співпраці державних служб України з посольством України в США, а також Службами зовнішньої розвідки та американськими спецслужбами та правоохоронними структурами.

27 квітня 2022 року з'явилися повідомлення, що російські окупанти вивезли усі цінні експонати з музею краєзнавства та художнього музею Маріуполя.

7 травня 2022 року повідомлялося, що музей філософа Григорія Сковороди в Харківській області фактично знищено російськими обстрілами, але найцінніші предмети вдалося врятувати.

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