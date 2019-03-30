Rolling Stones отложили тур по США и Канаде: Джаггер заболел

Мик Джаггер (фото - twitter.com/MickJagger)

Группа Rolling Stones отложила тур по США и Канаде, потому что Мик Джаггер заболел. Об этом сообщает ВВС.

В заявлении группы говорится, что врачи посоветовали Джаггеру не ездить в тур, потому что ему нужно пройти курс лечения.

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Тур из 17 концертов должен был начаться в Майами 20 апреля и закончиться в Оро-Медонте, Канада, 29 июня.

75-летний Джаггер извинился перед фанатами в Instagram и Twitter.

"Я действительно ненавижу так вас подводить. Я опустошен необходимостью отложить тур, но я буду очень усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только смогу", - написал Джаггер.

Никаких подробностей о своей болезни музыкант не сообщил.

Третьим хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в июле в Киеве, стал бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер.