UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Украины окончательно забрали право на проведение Евровидения-2023

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 14:47
У Украины окончательно забрали право на проведение Евровидения-2023 - Фото
Фото: Євробачення Україна/Facebook

Европейский вещательный союз принял окончательное решение не проводить Евровидение-2023 в Украине. Песенный конкурс состоится в Великобритании, представитель которой занял на Евровидении-2022 второе место, сообщается на сайте союза.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Организатором конкурса от имени Суспильного выступит BBC.

"Нам очень жаль, что наши коллеги и друзья в Украине не смогут принять песенный конкурс Евровидение-2023. Быть приглашенным провести самый большой и сложный музыкальный конкурс в мире – большая привилегия. ВВС стремится сделать это событие настоящим отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества", — заявил гендиректор BBC Тим Дэйви.

ВВС проводила Евровидение больше раз, чем любой другой вещатель. Конкурс проходил в Лондоне в 1960, 1963, 1968 и 1977 годах, в Эдинбурге в 1972 году, в Брайтоне в 1974 году, в Харрогите в 1982 году и в Бирмингеме в 1998 году.

Какой город будет принимать конкурс в 2023 году, станет известно позже.

  • Группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидения-2022, поэтому следующий конкурс, по его правилам, должен состояться в Украине.
  • 17 июня Европейский языковой союз заявил, что в результате Евровидения-2023 пройдет не в Украине. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе.
  • Министерство культуры Украины заявило, что потребует изменить это решение.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
BBC Евровидение 2023
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 