У Украины окончательно забрали право на проведение Евровидения-2023

Европейский вещательный союз принял окончательное решение не проводить Евровидение-2023 в Украине. Песенный конкурс состоится в Великобритании, представитель которой занял на Евровидении-2022 второе место, сообщается на сайте союза.

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Организатором конкурса от имени Суспильного выступит BBC.

"Нам очень жаль, что наши коллеги и друзья в Украине не смогут принять песенный конкурс Евровидение-2023. Быть приглашенным провести самый большой и сложный музыкальный конкурс в мире – большая привилегия. ВВС стремится сделать это событие настоящим отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества", — заявил гендиректор BBC Тим Дэйви.

ВВС проводила Евровидение больше раз, чем любой другой вещатель. Конкурс проходил в Лондоне в 1960, 1963, 1968 и 1977 годах, в Эдинбурге в 1972 году, в Брайтоне в 1974 году, в Харрогите в 1982 году и в Бирмингеме в 1998 году.

Какой город будет принимать конкурс в 2023 году, станет известно позже.

Группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидения-2022, поэтому следующий конкурс, по его правилам, должен состояться в Украине.

17 июня Европейский языковой союз заявил, что в результате Евровидения-2023 пройдет не в Украине. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе.

Министерство культуры Украины заявило, что потребует изменить это решение.

Андрей Водяный

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