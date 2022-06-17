Украина потребует изменить решение о проведении Евровидения-2023 в другой стране

Украина намерена добиваться дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023 на территории страны. Об этом сказано в совместном заявлении министра культуры Александра Ткаченко, победителя песенного конкурса в 2022 году Олега Псюка (Kalush), главы правления НСТУ Николая Чернотицкого и победительницы Евровидения-2004 Русланы Лыжичко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня Европейский вещательный союз заявил, что Украина "не сможет обеспечить жизнеспособность проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон". Конкурс в 2023 году могут провести в Великобритании.

В ответ на это глава Минкульта и другие заявили, что Украина не согласна с характером принятия такого решения – "когда поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов".

В заявлении сказано, что у Украины есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны.

"Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине – предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса. Проведение Евровидения-2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства", – сказано в заявлении.

Группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидение-2022.

Сегодня Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение-2023 пройдет не в Украине – возможно, это будет Великобритания.

Читайте также: Евровидение. Украинское жюри дало Польше 0 баллов: судьи говорят – не знают, как так вышло

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.