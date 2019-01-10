В Минкульте рассказали о пропажах в Киево-Печерской лавре

Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Во время проверки культурных ценностей в фондовой коллекции Киево-Печерского историко-культурного заповедника недосчитались десяти предметов. Об этом сообщила спикер Министерства культуры Юлия Даценко.

На постоянное хранение в 1998-2000 годах передали 829 предметов. Во время проверки не обнаружили 14 из них, но потом представители монастыря предоставили еще четыре.

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То есть не установлено местонахождение десяти предметов и об этом сообщили в правоохранительные органы.

28 ноября министерство культуры начало проверку церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры. Министр культуры Евгений Нищук сообщал, что во время инвентаризации обнаружили пропажу нескольких икон.