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10.01.2019, 15:54

В Минкульте рассказали о пропажах в Киево-Печерской лавре

В Минкульте рассказали о пропажах в Киево-Печерской лавре - Фото
Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Во время проверки недосчитались десяти предметов, которые передали на хранение в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру

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Во время проверки культурных ценностей в фондовой коллекции Киево-Печерского историко-культурного заповедника недосчитались десяти предметов. Об этом сообщила спикер Министерства культуры Юлия Даценко.

На постоянное хранение в 1998-2000 годах передали 829 предметов. Во время проверки не обнаружили 14 из них, но потом представители монастыря предоставили еще четыре. 

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То есть не установлено местонахождение десяти предметов и об этом сообщили в правоохранительные органы. 

28 ноября министерство культуры начало проверку церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры. Министр культуры Евгений Нищук сообщал, что во время инвентаризации обнаружили пропажу нескольких икон. 

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Теги: Министерство культуры, музей, киево-печерская лавра, заповедник
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