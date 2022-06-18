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"Впереди еще целый год". Джонсон заявил, что Евровидение должно состояться в Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 13:27
Фото: EPA

Борис Джонсон заявил, что следующий песенный конкурс Евровидения должен пройти в Украине, несмотря на желание Европейского языкового союза передать право на его проведение Великобритании. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Киева, пишет Reuters.

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"Конечно, я бы хотел, чтобы он состоялся у нас. Но факт в том, что они победили и заслуживают этого. Я верю, что они могут провести конкурс, и верю, что они должны его получить", — сказал Джонсон.

По мнению британского премьера, Евровидение должно состояться в "Киеве или любом другом безопасном украинском городе".

"Впереди еще целый год. До начала песенного конкурса Евровидения все будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат", – сказал он.

  • Группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидение-2022, поэтому следующий конкурс, по его правилам, должен состояться в Украине.
  • 17 июня Европейский языковой союз заявил, что из-за войны Евровидение-2023 пройдет не в Украине. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе.
  • Министерство культуры Украины заявило, что потребует изменить это решение.
Андрей Водяный
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Великобритания Борис Джонсон Евровидение 2023
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