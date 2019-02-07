Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.02.2019, 09:59

HBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фото

1 / 14
HBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фото
HBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фото
HBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фотоHBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фото

Американский телеканал предложил "познакомиться поближе" с героями последнего сезона сериала

Реклама
Реклама

Американский телеканал HBO опубликовал 14 фото последнего, восьмого сезона сериала "Игра престолов". Изображения героев размещены на сайте канала.

"Познакомьтесь поближе с некоторыми из ваших любимых героев перед премьерой сезона", - сказано в сообщении.

Реклама

В основном это портретные фото Дейнерис Таргариен, Джона Сноу, Сансу Старк, серсо Ланнистер и других. 

Первая серия (из шести) выйдет на экраны в США 14 апреля.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

Смотрите также: Мрачный тизер финала "Игры престолов" и дата выхода: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: восьмой сезон, кино, фото, сериал, фильм, Игра престолов, последний сезон, финал игры престолов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Аномальный мороз в США: местами -54°С, вода замерзает на лету
Аномальный мороз в США: местами -54°С, вода замерзает на лету
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото
"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото
Материалы по теме
На Берлинале покажут фильм о Голодоморе: видео
Культура На Берлинале покажут фильм о Голодоморе: видео
Звезды кино на Берлинале будут ходить по коврам из мусора
Культура Звезды кино на Берлинале будут ходить по коврам из мусора
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
На Берлинале покажут фильм о Голодоморе: видео
На Берлинале покажут фильм о Голодоморе: видео
HBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фото
HBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фото 09:59
Украинец Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу — видео
Украинец Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу — видео 09:40
"Барселона" и "Реал" сыграли вничью - видео голов
"Барселона" и "Реал" сыграли вничью - видео голов 09:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 