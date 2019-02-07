HBO показал снимки героев восьмого сезона "Игры престолов" - фото

Американский телеканал HBO опубликовал 14 фото последнего, восьмого сезона сериала "Игра престолов". Изображения героев размещены на сайте канала.

"Познакомьтесь поближе с некоторыми из ваших любимых героев перед премьерой сезона", - сказано в сообщении.

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В основном это портретные фото Дейнерис Таргариен, Джона Сноу, Сансу Старк, серсо Ланнистер и других.

Первая серия (из шести) выйдет на экраны в США 14 апреля.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

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