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28.05.2019, 16:58

Заболотная призвала Зеленского остановить «геноцид» культуры

Заболотная призвала Зеленского остановить «геноцид» культуры - Фото

Наталья Заболотная подчеркнула, что государственная машина не должна убивать украинскую культуру

Наталья Заболотная, основатель Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой неотложно начать решать вопрос гуманитарной безопасности и спасать украинскую культуру. Текст обращения Наталья опубликовала в своем блоге на Украинской правде. Заболотная уверена, что не может быть успешной экономики и адекватной политики в государстве, где общество находится под угрозой гуманитарного дефолта и культурного геноцида, устроенного госчиновниками.

Группа украинских и зарубежных экспертов в 2018 году предлагала правительству план срочных действий в области гуманитарной безопасности, однако предыдущая власть проигнорировала их. Этот план был результатом работы первого Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, во время которого специалисты в сферах экономики, культуры, технологий, развития общества выработали действенные решения для спасения будущего Украины. В этом году Наталья Заболотная во второй раз соберет мировых и украинских лидеров мнений, чтобы вместе выработать стратегические направления развития страны, и надеется, что новый гарант Конституции не станет закрывать глаза на то, как государственная машина убивает украинскую культуру, а будет принимать решения в интересах украинского народа и будущего страны.

«Безжалостная и безнаказанная ампутация культурной инфраструктуры является вопросом национальной безопасности, - отмечает Наталья Заболотная в письме Владимиру Зеленскому. - Украина и так лидирует в рейтингах стран Европы по приросту наркомании, детского алкоголизма, который за последние годы существенно помолодел - сейчас наркодиспансеры регистрируют алкозависимых детей с 11 лет.

Все это из-за отсутствия гуманитарной политики в государстве, где не спешат создавать здоровую альтернативу социальным угрозам, а наоборот - всячески благословляют ликвидацию главного инструментария создания культурного, высокообразованного, ценностного общества».

Заболотная призвала немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины для разработки мероприятий по прекращению культурного геноцида, который украинские госчиновники устроили против народа. «Понимая всю глубину гуманитарного кризиса, который превращается в роковую катастрофу, - пишет Наталья Заболотная, - призываю приостановить исполнение законов и приказов, касающихся реформ системы художественного образования, до проведения их независимого аудита. И начать проверку решений Министерства культуры и культурных управлений органов местной власти за период 2014-2019 годов для того, чтобы иметь официальную статистику и выявить масштабы разворовывания недвижимого имущества и привлечь виновных к уголовной ответственности».

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Теги: Наталья Заболотна
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