Есть номинанты BAFTA: "Джокер", "Однажды... в Голливуде" и "1917"

Лидером по числу номинаций Британской академии кино и телевизионных искусств стал американский фильм-драма "Джокер" Тодда Филлипса. BAFTA объявила всех номинантов на премию.

"Джокер" соревнуется в 11 номинациях, среди которых главные - "лучший фильм", "лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс как Джокер) и другие.

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Вторым по числу номинаций идет также американский комедийно-драматический фильм "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино - 10, третьим - "1917" Сэма Мендеса (ранее получил "Золотой глобус" за лучший фильм) - 9.

За приз лучшему актеру посоперничают Феникс, Дикаприо ("Однажды... в Голливуде"), Драйвер ("Брачная история"), Эджертон ("Рокетмен") и Прайс ("Два папы"), актрисы - Йоханссон ("Брачные истории"), Зеллвегер ("Джуди"), Ронан ("Маленькие женщины"), Терон ("Скандал"), Эриво ("Гарриет") и Бакли ("Дикая Роза").

Лучшим режиссером могут признать кого-то из этих номинантов: Скорсезе ("Ирландец"), Филлипс ("Джокер"), Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Тарантино ("Однажды... в Голливуде") и Мендес ("1917").

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