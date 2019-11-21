Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Режиссер "Джокера": Информация о сиквеле появилась из ниоткуда

Режиссер "Джокера": Информация о сиквеле появилась из ниоткуда - Фото
Кадр из фильма Джокер (Скриншот: Warner Bros. Pictures/Youtube)
21.11.2019, 17:53

Тодд Филлипс опроверг сообщения о готовящемся продолжении "Джокера"

Режиссер Тодд Филлипс опроверг информацию о готовящемся продолжении фильма "Джокер". Он сказал об этом на специальном показе картины, передает The Playlist.

Филлипс заявил, что он не встречался с главой Warner Тоби Эммерихом.

«Да, об этом сегодня писали, но, если честно, эта информация возникла из ниоткуда, - сказал Филлипс. - Новость ссылается на встречу, которой никогда не было. Это в лучшем случае преждевременно. Понятное дело, сиквел обсуждался, потому что фильм стоимостью 60 млн долларов собрал 1 млрд долларов, но пока ничего конкретного".

Далее Филлипс перечислил практические аспекты переговоров, которые должны быть начаты, прежде чем разговоры о сиквеле выйдут за рамки спекуляций.

"У нас нет договоренности с Хоакином, у них нет договоренности со мной и сценаристом, - говорит режиссер. - Клянусь богом, не знаю, откуда это взялось. Такие вещи довольно сложно опровергнуть, когда у тебя нет Twitter’а и тебя нет в сети. Ты просто думаешь: "Окей, растворится в течение 24 часов, живем дальше".

Читайте также: Трамп посмотрел "Джокера" и поделился впечатлением

  • 20 ноября THR распространила в сети информацию, что студия Warner начала работу над сиквелом "Джокера". Утверждалось, что Феникс вернется в роли Артура Флека, а Филлипс не только поставит продолжение, но и разработает еще один фильм о некоем персонаже DC. Издание ссылалось на встречу Филлипса с Эммерихом, которая якобы состоялась 7 октября.
  • В начале ноября "Джокер" стал самым кассовым фильмом снятым по мотивам комиксов.
  • 18 ноября сообщалось, что мировые сборы "Джокера" преодолели отметку в миллиард - на тот момент касса фильма составляла $1,02 млрд. Он стал самым кассовым фильмом с рейтингом R.

Читайте также: Фильм месяца. "Джокер": вариант трансформации за болевым порогом

Напишите нам
Джокер сиквел
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 