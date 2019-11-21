Режиссер "Джокера": Информация о сиквеле появилась из ниоткуда

Режиссер Тодд Филлипс опроверг информацию о готовящемся продолжении фильма "Джокер". Он сказал об этом на специальном показе картины, передает The Playlist.
Филлипс заявил, что он не встречался с главой Warner Тоби Эммерихом.
«Да, об этом сегодня писали, но, если честно, эта информация возникла из ниоткуда, - сказал Филлипс. - Новость ссылается на встречу, которой никогда не было. Это в лучшем случае преждевременно. Понятное дело, сиквел обсуждался, потому что фильм стоимостью 60 млн долларов собрал 1 млрд долларов, но пока ничего конкретного".
Далее Филлипс перечислил практические аспекты переговоров, которые должны быть начаты, прежде чем разговоры о сиквеле выйдут за рамки спекуляций.
"У нас нет договоренности с Хоакином, у них нет договоренности со мной и сценаристом, - говорит режиссер. - Клянусь богом, не знаю, откуда это взялось. Такие вещи довольно сложно опровергнуть, когда у тебя нет Twitter’а и тебя нет в сети. Ты просто думаешь: "Окей, растворится в течение 24 часов, живем дальше".
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