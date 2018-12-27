Гайдамаки перепели народную песню для драмы "Круты 1918": аудио

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Фильм выйдет в широкий прокат 7 февраля

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Украинская музыкальная группа Гайдамаки представила свою версию известной со времен казаков-степняков Поднепровья народной песни "Чорна рілля ізорана", записав ее для саундтрека к драме "Круты 1918" о бое столетней давности на железнодорожной станции Круты между несколькими сотнями киевских курсантов армии УНР и четырехтысячной армией большевиков.

Эта песня стала широко известной после ее включения в киноленту Бориса Ивченко "Пропавшая грамота".

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Сначала создатели фильма "Круты 1918" планировали презентовать его 6 декабря, однако затем решили сделать это в годовщину боя, которая приходится на конец января. "Так что мы решили, что правильнее всего будет приурочить выход фильма к дням памяти тех, кто сто лет назад защищал нашу страну", - сказал продюсер Андрей Корниенко.

Таким образом, 29 января состоится допремьерный показ фильма в Киеве, а уже на следующей неделе, с 7 февраля, фильм выйдет в широкий прокат.

Гайдамаки — украинская рок-группа в стиле "козак-рок", основана в начале 1990-х годов группой киевских студентов по первоначальным названием Актус. С появлением в коллективе в 1993 году нового вокалиста Александра Ярмолы музыка перешла из блюк-рока в альтернативу с влиянием украинского фольклора. Дебютный альбом вышел в начале 2002 года, последний — в 2013-м.

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Музыка: Гайдамаки

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Теги: Круты 1918, унр, музыка, песня, бой под крутами, гайдамаки, чорна рілля ізорана
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