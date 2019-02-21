Кто убил Бонни и Клайда. Вышел трейлер фильма "Разбойники": видео

Компания Netflix представила первый трейлер криминальной драмы "Разбойники" (The Highwaymen), основанной на реальных событиях. Видео опубликовано на канале Netflix в YouTube.

Главными героями фильма станут техасские рейнджеры Фрэнк Хеймер и Мэнни Голт, которые долго гонялись за знаменитыми Бонни и Клайдом и принимали участие в засаде и их расстреле.

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В картине их сыграли Кевин Костнер и Вуди Харрельсон. Режиссером выступил Джон Ли Хэнкок.

Выход "Разбойников" запланирован на канале Netflix 29 марта 2019 года.

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу - известные американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии. На их счету примерно 12 ограблений банков, хотя Бэрроу, говорят, предпочитал грабить небольшие магазины, парикмахерские и заправки. Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Сами Бонни и Клайд убиты техасскими рейнджерами и канадскими полицейскими. Они ожидали насильственной смерти, которая, по их мнению, была неизбежна.