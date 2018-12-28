Люмьер. Как два брата безвозвратно изменили мир: видео

28 декабря 1895 года в Париже прошел первый в истории публичный коммерческий кинопоказ: братья Люмьер представили публике "ожившие картинки", положив начало кинематографу.
Усовершенствованный ими кинетоскоп Томаса Эдисона превратился в камеру и проектор для показа фильмов.
Длительность первых фильмов – до минуты, они были черно-белые и немые.
Спустя всего год фильмы с помощью технологии Люмьеров показывали в Европе, Азии и Америке.
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