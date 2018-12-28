Люмьер. Как два брата безвозвратно изменили мир: видео

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123 года назад прошел первый в истории публичный коммерческий показ фильма. С тех пор 28 декабря принято считать днем рождения кинематографа

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28 декабря 1895 года в Париже прошел первый в истории публичный коммерческий кинопоказ: братья Люмьер представили публике "ожившие картинки", положив начало кинематографу.

Усовершенствованный ими кинетоскоп Томаса Эдисона превратился в камеру и проектор для показа фильмов.

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Длительность первых фильмов – до минуты, они были черно-белые и немые.

Спустя всего год фильмы с помощью технологии Люмьеров показывали в Европе, Азии и Америке.

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Теги: кинематограф, братья люмьер, рождение кино
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