Музыка. CTACIK выпустила клип на песню "Колыбельная для врага"

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"Колыбельная для врага" - это третья композиция исполнительницы в этом году

Исполнительница Анастасия Шевченко под псевдонимом СТАСIK презентовала клип на песню "Колыбельная для врага", который был опубликован на ее YouTube-канале

Шевченко рассказала об идее песни в Facebook: "Меня зову Стасик, и я должна что-то сказать про войну. Где-то в глубине души я чувствую жалость к врагам. Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну - понимаешь, как плохо им жить в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем выживать на своей земле. Потому сегодня я пою колыбельную для врага". 

Анастасия Шевченко - участник боевых действий и ветеран АТО.

На ее странице в Facebook указывается, что исполнительница была полевым медиком. 

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Теги: музыка, колискова для ворога, стасік
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