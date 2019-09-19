Музыка. CTACIK выпустила клип на песню "Колыбельная для врага"

Исполнительница Анастасия Шевченко под псевдонимом СТАСIK презентовала клип на песню "Колыбельная для врага", который был опубликован на ее YouTube-канале.

Шевченко рассказала об идее песни в Facebook: "Меня зову Стасик, и я должна что-то сказать про войну. Где-то в глубине души я чувствую жалость к врагам. Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну - понимаешь, как плохо им жить в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем выживать на своей земле. Потому сегодня я пою колыбельную для врага".

Анастасия Шевченко - участник боевых действий и ветеран АТО.

На ее странице в Facebook указывается, что исполнительница была полевым медиком.