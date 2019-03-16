Red Hot Chili Peppers дали концерт на фоне пирамиды Гиза: видео

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers отыграла концерт на фоне Великой пирамиды Гиза в Египте. Об этом сообщает Reuters.

Посмотреть выступление собралось более 10000 человек. По словам организаторов, фанаты приехали из 67 стран мира.

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Десятки тысяч смотрели трансляцию концерта на канале группы в YouTube.

Автором идеи выступило Министерство туризма Египта, которое сейчас ведет специальную программу по повышению туристической привлекательности страны.

RHCP за вресмя своей деятельности продали более 60 млн альбомов, завоевали шесть премий "Грэмми" и получили свою звезду в Зале славы рок-н-ролла в 2012 году.

Ученые из музыкальной лаборатории австралийского Университета Маккуори пришли к выводу, что прослушивание экстремально тяжелой музыки, например, в стиле дэт-метал (death metal), не повышает склонность людей к насилию, а наоборот – делает их счастливыми.