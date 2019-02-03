Умер рэпер Децл: видео

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Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет

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В ночь на 3 января умер российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. Об этом сообщил в Facebook его отец и продюсер Александр Толмацкий.

"Кирилла больше нет", - написал он.

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Официально причина смерти музыканта не названа. Его еонцертный директор Павел Беленец сообщил российскому 5 каналу, что у Толмацкого спустя полчаса после концерта в Ижевске (РФ) остановилось сердце.

О смерти Децла сказано на его официальной странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

Кирилл Толмацкий - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В 2000-е годы Децл прославился после выхода альбома "Кто ты?". Самыми популярными хитами стали такие композиции, как "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь".

Исполнитель учился в московской Британской международной школе, а также в Швейцарии. Свой первый трек "Пятница" Децл записал с при поддержке отца, музыкального продюсера Александра Толмацкого, который продюсировал его и в дальнейшем.

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Теги: рэпер, умер, рэп, децл, Кирилл Толмацкий, умер децл, Толмацкий, александр Толмацкий
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