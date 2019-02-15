Вышел трейлер фильма "Тройная граница" о террористах: видео

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер остросюжетного триллера "Тройная граница" о пограничной зоне между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, которая стала пристанищем террористов, преступников и наркоторговцев. Видео опубликовано на канале в YouTube американского телеведущего Джимми Киммела.

Главную роль в фильме играет Бен Аффлек. Также роли исполнили Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Оскар Айзек, Гаррет Хэдлунд.

Реклама

Фильм расскажет историю пяти мужчин, оказавшихся в этой тройной границе.

Премьера фильма запланирована на март 2019 года.

Смотрите также: "Катарсис". Вышел трейлер фильма о терактах в Мумбаи - видео