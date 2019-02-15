Вышел трейлер фильма "Тройная граница" о террористах: видео

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Бен Аффлек снялся в главной роли

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Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер остросюжетного триллера "Тройная граница" о пограничной зоне между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, которая стала пристанищем террористов, преступников и наркоторговцев. Видео опубликовано на канале в YouTube американского телеведущего Джимми Киммела.

Главную роль в фильме играет Бен Аффлек. Также роли исполнили Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Оскар Айзек, Гаррет Хэдлунд.

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Фильм расскажет историю пяти мужчин, оказавшихся в этой тройной границе.

Премьера фильма запланирована на март 2019 года.

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Теги: кино, видео, трейлер, фильм, триллер, бен аффлек
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