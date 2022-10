Евросоюз призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению"

Европейский Союз призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению", действие которого она решила приостановить после атаки дронов на базу Черноморского флота в Севастополе.

"Решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта крайне необходимого зерна и удобрений для разрешения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины", – заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.



The EU urges Russia to revert its decision.