Евросоюз призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению"

Европейский Союз призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению", действие которого она решила приостановить после атаки дронов на базу Черноморского флота в Севастополе.

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"Решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта крайне необходимого зерна и удобрений для разрешения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины", – заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.



The EU urges Russia to revert its decision. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

С аналогичным по содержанию заявлением ночью выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он выразил сожаление по поводу решения России и напомнил, что от соглашения зависит продовольственная безопасность многих беднейших стран мира.

"Приостановив эту договоренность, Россия вновь использует продовольствие как оружие в войне, которое она начала, напрямую влияя на страны с низким и средним уровнем дохода и мировые цены на продовольствие", – говорится в заявлении Блинкена.

Утром 29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ пока признало повреждение одного корабля – морского тральщика "Иван Голубец".

Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.

Андрій Водяний

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