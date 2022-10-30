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Евросоюз призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению"

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 09:43
Евросоюз призвал Россию вернуться к
Фото: EPA

Европейский Союз призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению", действие которого она решила приостановить после атаки дронов на базу Черноморского флота в Севастополе.

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"Решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта крайне необходимого зерна и удобрений для разрешения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины", – заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

С аналогичным по содержанию заявлением ночью выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он выразил сожаление по поводу решения России и напомнил, что от соглашения зависит продовольственная безопасность многих беднейших стран мира.

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"Приостановив эту договоренность, Россия вновь использует продовольствие как оружие в войне, которое она начала, напрямую влияя на страны с низким и средним уровнем дохода и мировые цены на продовольствие", – говорится в заявлении Блинкена.

  • Утром 29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ пока признало повреждение одного корабля – морского тральщика "Иван Голубец".
  • Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.
Андрій Водяний
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Россия США евросоюз зерно Жозеп Боррель Энтони Блинкен зерновой коридор
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