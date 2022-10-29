"Зерновая сделка". Россия использует продовольствие как оружие – США

Решение России приостановить участие в соглашении по экспорту зерна при посредничестве ООН является использованием продовольствия в качестве оружия. Об этом заявила Эдриен Уотсон, спикер Совета национальной безопасности США, сообщает CNN.

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"Любые разговоры со стороны России о срыве этого критически важного экспорта зерна являются, по сути, заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать", – заявила Уотсон.

"Россия вновь пытается использовать войну, которую она начала, как повод для использования продовольствия в качестве оружия, оказывая непосредственное влияние на нуждающиеся страны и мировые цены на продовольствие, а также усиливая и без того ужасные гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности", — говорится в заявлении.

Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".

В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение приостановить участие в "зерновом соглашении" было принято Россией еще в сентябре.

Вадим Ребрина

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