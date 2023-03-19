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Госспецсвязи посоветовало не качать программы на торрентах: могут быть российские трояны

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 14:01
Госспецсвязи посоветовало не качать программы на торрентах: могут быть российские трояны - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная служба специальной связи и защиты заявила, что российские спецслужбы размещают на торрент-трекерах сломанное программное обеспечение с вредоносным кодом. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, ссылаясь на свой отчет по тактике россиян в киберсреде.

"Хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными", – заявило Госспецсвязи.

Поскольку системные администраторы и частные пользователи все еще часто используют нелицензионное программное обеспечение с торрент-трекеров, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин.

Торрент – это протокол для обмена файлами через Интернет. Технология позволяет быстро загружать большие файлы, такие как фильмы, музыку, программы и т.д., поскольку файлы разделяются на части и загружаются из нескольких источников одновременно.

Госспецсвязи подчеркнула, что особенно опасно использование сломанной операционной системы, так как в таком случае злоумышленники могут получить полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена.

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Андрій Водяний
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