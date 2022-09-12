Гросси: Украина и Россия заинтересованы в защитной зоне вокруг Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене заявил, что Украина и Россия проявили интерес к предложению создать защитную зону вокруг оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции, пишет CNN.

Гросси подтвердил, что вел переговоры с обеими сторонами после того, как на прошлой неделе призвал создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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По словам гендиректора МАГАТЭ, и Украина, и Россия интересовались и задавали вопросы о предложенной зоне.

Создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС предполагает прекращение обстрелов территории и обеспечение полной безопасности станции и людей, находящихся там, уточнил Гросси.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

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Роман Бриль

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