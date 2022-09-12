Гросси: Украина и Россия заинтересованы в защитной зоне вокруг Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене заявил, что Украина и Россия проявили интерес к предложению создать защитную зону вокруг оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции, пишет CNN.
Гросси подтвердил, что вел переговоры с обеими сторонами после того, как на прошлой неделе призвал создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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По словам гендиректора МАГАТЭ, и Украина, и Россия интересовались и задавали вопросы о предложенной зоне.
Создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС предполагает прекращение обстрелов территории и обеспечение полной безопасности станции и людей, находящихся там, уточнил Гросси.
- 6 сентября МАГАТЭ в отчете по итогам миссии на АЭС подтвердило, что РФ разместила технику и военных на станции, и призвало "создать защитную зону вокруг АЭС".
- 9 сентября Гросси призвал немедленно создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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