Нужно немедленно создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС – Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в специальном заявлении призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС и назвал ситуацию с электроснабжением станции "очень серьезной".

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Гросси сказал, что оставшиеся на ЗАЭС сотрудники МАГАТЭ сообщили ему о "серьезной ситуации, которая сложилась прошлой ночью на станции".

Он заявил, что восстановление надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС "маловероятно" при продолжающихся обстрелах, особенно таких, которые наносят ущерб энергетической инфраструктуре.

Глава МАГАТЭ понимает, что оператор (Энергоатом. – Прим. ред.) в такой ситуации рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора. В этом случае безопасность и безаварийность станции будут зависеть только от работы резервных дизель-генераторов, и будет невозможно повторно запустить реакторы, пока постоянное внешнее электроснабжение не будет восстановлено.

Гросси констатирует, что "ситуация становится все более опасной. Энергодар отключен. Электростанция не имеет внешнего питания. И мы видели, что уже отремонтированная инфраструктура снова выводится из строя".

Такое положение МАГАТЭ считает совершенно неприемлемым.

"Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность станции и оперативного персонала, а также позволит восстановить надежное электроснабжение Энергодара и АЭС", — заявил Гросси.

Он подчеркнул, что все происходящее "показывает абсолютную необходимость немедленного создания зоны ядерной безопасности" вокруг станции, и это единственный способ гарантировать, что ей не грозит ядерная авария.

Сегодня Reuters сообщил, что Польша и Канада подготовили проект резолюции МАГАТЭ, который призывает Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

6 сентября МАГАТЭ в отчете по итогам миссии на АЭС подтвердило, что РФ разместила технику и военных на станции, и призвало "создать защитную зону вокруг АЭС".

6 сентября оккупанты обстреляли Энергодар, после чего в городе отключилось электричество и водопровод.

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Сергій Бережний

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