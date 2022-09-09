Проект резолюции МАГАТЭ призывает РФ "прекратить все действия" на украинских АЭС – Reuters
Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ), который призывает Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины. Об этом сообщает Reuters.
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Проект резолюции, текст которого есть в распоряжении агентства, подготовлен для намеченного на следующую неделю заседания Совета управляющих ООН по надзору за ядерной энергетикой и призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.
Проект продолжает линию резолюции, которая была принята на экстренном заседании Совета в марте. По заявлению дипломатов, цель проекта – показать, что Россия находится в дипломатической изоляции, и оказать на нее давление, чтобы она прекратила оккупацию Запорожской АЭС, действия России на которой создают риск ядерной аварии.
Распространенный среди представителей 35 стран-участниц Совета МАГАТЭ текст осуждает "постоянные насильственные действия РФ против ядерных объектов Украины, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской АЭС".
Резолюция призывает Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов Украины и на них, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".
- 6 сентября МАГАТЭ в отчете по итогам миссии на АЭС подтвердило, что РФ разместила технику и военных на станции, и призвало "создать защитную зону вокруг АЭС".
- 6 сентября оккупанты обстреляли Энергодар, после чего в городе отключилось электричество и водопровод.
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