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Проект резолюции МАГАТЭ призывает РФ "прекратить все действия" на украинских АЭС – Reuters

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09.09.2022, 16:27
Проект резолюции МАГАТЭ призывает РФ
Российская военная техника на ЗАЭС (скриншот из видео)

Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ), который призывает Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Проект резолюции, текст которого есть в распоряжении агентства, подготовлен для намеченного на следующую неделю заседания Совета управляющих ООН по надзору за ядерной энергетикой и призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины. 

Проект продолжает линию резолюции, которая была принята на экстренном заседании Совета в марте. По заявлению дипломатов, цель проекта – показать, что Россия находится в дипломатической изоляции, и оказать на нее давление, чтобы она прекратила оккупацию Запорожской АЭС, действия России на которой создают риск ядерной аварии.

Распространенный среди представителей 35 стран-участниц Совета МАГАТЭ текст осуждает "постоянные насильственные действия РФ против ядерных объектов Украины, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской АЭС".

Резолюция призывает Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов Украины и на них, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины". 

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

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Сергій Бережний
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МАГАТЭ заэс Запорожская АЭС ядерная безопасность
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