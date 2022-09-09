Проект резолюции МАГАТЭ призывает РФ "прекратить все действия" на украинских АЭС – Reuters

Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ), который призывает Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Проект резолюции, текст которого есть в распоряжении агентства, подготовлен для намеченного на следующую неделю заседания Совета управляющих ООН по надзору за ядерной энергетикой и призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

Проект продолжает линию резолюции, которая была принята на экстренном заседании Совета в марте. По заявлению дипломатов, цель проекта – показать, что Россия находится в дипломатической изоляции, и оказать на нее давление, чтобы она прекратила оккупацию Запорожской АЭС, действия России на которой создают риск ядерной аварии.

Распространенный среди представителей 35 стран-участниц Совета МАГАТЭ текст осуждает "постоянные насильственные действия РФ против ядерных объектов Украины, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской АЭС".

Резолюция призывает Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов Украины и на них, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

6 сентября МАГАТЭ в отчете по итогам миссии на АЭС подтвердило, что РФ разместила технику и военных на станции, и призвало "создать защитную зону вокруг АЭС".

6 сентября оккупанты обстреляли Энергодар, после чего в городе отключилось электричество и водопровод.

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Сергій Бережний

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