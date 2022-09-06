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Мощный взрыв в оккупированном Энергодаре, весь город обесточен – мэр

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 13:08
Мощный взрыв в оккупированном Энергодаре, весь город обесточен – мэр - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Telegram Дмитро Орлов)
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Во временно оккупированном Энергодаре был слышен взрыв, после чего в городе отключилось электричество и водопровод. Об этом сообщает в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.

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"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", – написал мэр.

Он также сообщил, что обстоятельства происшествия "сейчас выясняются".

Дополнено в 14:30. "Провокации россиян в Энергодаре вокруг ЗАЭС не срабатывают", – написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он считает, что "стремление "заморозить" Европу и манипуляции в стиле "снимите санкции, мы дадим газ", вызывают только отвращение".

Ермак подчеркнул, что "обезьяна с гранатой в 21 веке не может диктовать свои требования миру", и что единственный способ это остановить – "выбить у них санкциями оружие из рук".

"Сделаем это вместе. Раз и навсегда", – написал он.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории возле площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.
  • 5 сентября на Запорожской АЭС отключился от сети последний энергоблок. Пресс-служба Энергоатома сообщила, что из-за обстрелов была отключена последняя линия, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины, из-за чего был разгружен и отключен от сети энергоблок №6.
Сергій Бережний
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