Мощный взрыв в оккупированном Энергодаре, весь город обесточен – мэр
Во временно оккупированном Энергодаре был слышен взрыв, после чего в городе отключилось электричество и водопровод. Об этом сообщает в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.
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"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", – написал мэр.
Он также сообщил, что обстоятельства происшествия "сейчас выясняются".
Дополнено в 14:30. "Провокации россиян в Энергодаре вокруг ЗАЭС не срабатывают", – написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он считает, что "стремление "заморозить" Европу и манипуляции в стиле "снимите санкции, мы дадим газ", вызывают только отвращение".
Ермак подчеркнул, что "обезьяна с гранатой в 21 веке не может диктовать свои требования миру", и что единственный способ это остановить – "выбить у них санкциями оружие из рук".
"Сделаем это вместе. Раз и навсегда", – написал он.
- 5 сентября на Запорожской АЭС отключился от сети последний энергоблок. Пресс-служба Энергоатома сообщила, что из-за обстрелов была отключена последняя линия, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины, из-за чего был разгружен и отключен от сети энергоблок №6.
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