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Россияне снова обстреляли Энергодар, весь город обесточен. Жителей призвали эвакуироваться

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 16:48
Россияне снова обстреляли Энергодар, весь город обесточен. Жителей призвали эвакуироваться - Фото
Российский обстрел Энергодара, 1 сентября ( Иллюстративное фото: Telegram Орлова)

В среду, 7 сентября, российская армия обстреляла временно оккупированный Энергодар. В результате обстрела в городе во второй раз за сутки пропал свет. Об этом сообщает в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.

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"Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче. Уже второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу", – сообщил Орлов. 

По его словам, пока неизвестно, когда в городе смогут восстановить электроснабжение.

Он также обратился к жителям города с просьбой соблюдать правила двух стен при обстреле и сделать запасы питьевой воды и продуктов, которые не требуют приготовления.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей населенных пунктов, расположенных вблизи оккупированной Запорожской АЭС. 

"Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем", – заявила она.

Верещук отметила, что украинская сторона запросила гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из городов, прилегающих к атомной электростанции, но не получила ответа. 

Также Верещук предоставила горячие линии Минреинтеграции, по которым можно обращаться за помощью: 1548 или +38 096 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. 
  • 6 сентября МАГАТЭ в  отчете по итогам миссии на АЭС подтвердило, что РФ разместила технику и военных на станции, и призвало "создать защитную зону вокруг АЭС".
  • 6 сентября оккупанты обстреляли Энергодар, после чего в городе отключилось электричество и водопровод.
  • ГУР сообщило, что оккупанты в городе усиливают репрессии в отношении местных жителей.

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Наталія Фреїк
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обстрел эвакуация Энергодар Запорожская АЭС
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