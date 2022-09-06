Оккупанты усиливают репрессии против жителей Энергодара. Задействовали Росгвардию – ГУР

Оккупационная власть во временно захваченом Энергодаре усиливает репрессии в отношении местных жителей. В город перебросили специальное подразделение Росгвардии для проведения фильтрационных мероприятий. Об это сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным разведки, оккупанты не смогли достичь минимального уровня лояльности среди местных жителей Энергодара, поэтому проводят фильтрационные мероприятия, похищения и пытки. Для этого в город перебросили дополнительно специальное подразделение Росгвардии.

В ГУР отмечают, что оккупационная власть вместе с коллаборантами составляет списки "неблагонадежных" жителей, в который попадают бывшие военные, ветераны АТО, сотрудники силовых структур, активисты и жители с проукраинской позицией.

По информации разведки, задержанных жителей и украинских военнопленных оккупанты содержат в переоборудованных помещениях местного отдела МВД и городского суда.

В разведке также сообщают, что оккупационная власть размещает раненых российских солдат в местном роддоме и планирует переодевать их в гражданскую одежду для пропагандистских сюжетов "о результатах обстрелов" со стороны ВСУ.

5 сентября на Запорожской АЭС отключился от сети последний энергоблок. Энергоатом сообщил, что из-за обстрелов была отключена последняя линия, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины, из-за чего был разгружен и отключен от сети энергоблок №6.

МАГАТЭ оставило на Запорожской АЭС двух инспекторов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за вывод российских войск с территории Запорожской АЭС.

6 сентября в Энергодаре отключилось электричество и водоснабжение из-за российских обстрелов в городе.

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Наталія Фреїк

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