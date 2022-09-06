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Оккупанты усиливают репрессии против жителей Энергодара. Задействовали Росгвардию – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 22:06
Оккупанты усиливают репрессии против жителей Энергодара. Задействовали Росгвардию – ГУР - Фото
Российские оккупанты ( Иллюстрационное фото: ЕРА)

Оккупационная власть во временно захваченом Энергодаре усиливает репрессии в отношении местных жителей. В город перебросили специальное подразделение Росгвардии для проведения фильтрационных мероприятий. Об это сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. 

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По данным разведки, оккупанты не смогли достичь минимального уровня лояльности среди местных жителей Энергодара, поэтому проводят фильтрационные мероприятия, похищения и пытки. Для этого в город перебросили дополнительно специальное подразделение Росгвардии. 

В ГУР отмечают, что оккупационная власть вместе с коллаборантами составляет списки "неблагонадежных" жителей, в который попадают бывшие военные, ветераны АТО, сотрудники силовых структур, активисты и жители с проукраинской позицией.

По информации разведки, задержанных жителей и украинских военнопленных оккупанты содержат в переоборудованных помещениях местного отдела МВД и городского суда.

В разведке также сообщают, что оккупационная власть размещает раненых российских солдат в местном роддоме и планирует переодевать их в гражданскую одежду для пропагандистских сюжетов "о результатах обстрелов" со стороны ВСУ. 

Читайте также: РФ обстреливает Энергодар, чтобы "создать картинку" для МАГАТЭ — глава Никопольской РВА

Наталія Фреїк
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