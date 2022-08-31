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РФ обстреливает Энергодар, чтобы "создать картинку" для МАГАТЭ — глава Никопольской РВА

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 11:38
РФ обстреливает Энергодар, чтобы
Запорожская АЭС (Фото: EPA)

Российские оккупанты обстреливают Энергодар, чтобы создать пропагандистскую картинку для миссии МАГАТЭ, которая едет на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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По его словам, целью обстрелов является создание соответствующей картины для МАГАТЭ и формирование пула местных жителей, которые сообщат представителям миссии про якобы обстрелы города со стороны Никополя. 

"Распятого мальчика в трусиках помните? То же самое, только теперь "трусики" пытаются надеть на жителей Энергодара. Ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент россияне могут повернуть свои гаубицы в нашу сторону. Будьте внимательны и по возможности не находитесь на открытых площадках", — написал Евтушенко.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

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Дмитрий Гриниченко
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война обстрелы МАГАТЭ Никополь Энергодар Запорожская АЭС
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