РФ обстреливает Энергодар, чтобы "создать картинку" для МАГАТЭ — глава Никопольской РВА
Российские оккупанты обстреливают Энергодар, чтобы создать пропагандистскую картинку для миссии МАГАТЭ, которая едет на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
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По его словам, целью обстрелов является создание соответствующей картины для МАГАТЭ и формирование пула местных жителей, которые сообщат представителям миссии про якобы обстрелы города со стороны Никополя.
"Распятого мальчика в трусиках помните? То же самое, только теперь "трусики" пытаются надеть на жителей Энергодара. Ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент россияне могут повернуть свои гаубицы в нашу сторону. Будьте внимательны и по возможности не находитесь на открытых площадках", — написал Евтушенко.
- 29 августа МИД перечислил три задачи, которые стоят перед миссией МАГАТЭ: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.
- 30 августа Михаил Подоляк сообщил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.
- 31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС.
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