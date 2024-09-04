К 2032 году ежедневно будут запускаться по восемь спутников в день – Euroconsult
Ежедневно в среднем между 2023 и 2032 годом будет запускаться 2800 спутников в год, что эквивалентно восьми спутникам, или 4 тоннам металла, в день. Об этом сообщает аналитическое издание Euroconsult.
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"Спрос на спутники постоянно растет благодаря системам NGSO, в то время как спрос на GEO comsat восстанавливается благодаря меньшим активам", – говорится в сообщении.
Рынок спутников является одним из наиболее динамичных секторов глобальной экономики, что демонстрирует стабильный рост. В 2022 году, по подсчетам специалистов другого аналитического издания Allied market research, мировой рынок спутников оценивался в $286 миллиардов и будет расти со среднегодовым показателем роста в 8,1% к 2032 году.
СправкаNGSO спутники (Non-Geostationary Orbit) – это спутники, которые постоянно двигаются вокруг Земли. Они часто используются для глобальных систем связи, таких как спутниковый интернет, навигация и наблюдение за Землей.
GEO comsat – это геостационарные спутники, то есть вращаются на высоте примерно 35,786 км над экватором и остаются в одной точке по отношению к Земле. Они обеспечивают постоянную связь и передачу данных для больших территорий, например для телевизионного вещания или интернета, но имеют большую задержку сигнала.