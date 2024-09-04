До 2032 року щодня запускатимуться по вісім супутників на день – Euroconsult
Щодня в середньому між 2023-м і 2032 роком запускатимуться 2800 супутників на рік, що еквівалентно восьми супутникам, або 4 тоннам металу, на день. Про це повідомляє аналітичне видання Euroconsult.
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"Попит на супутники постійно зростає завдяки системам NGSO, тоді як попит на GEO comsat відновлюється завдяки меншим активам", – йдеться у повідомленні.
Ринок супутників є одним із найдинамічніших секторів глобальної економіки, що демонструє стабільне зростання. У 2022 році, за підрахунками спеціалістів іншого аналітичного видання Allied market research, світовий ринок супутників оцінювався у $286 мільярдів і буде зростати із середньорічним показником росту у 8,1% до 2032 року.
ДовідкаNGSO супутники (Non-Geostationary Orbit) — це супутники, які постійно рухаються навколо Землі. Вони часто використовуються для глобальних систем зв'язку, як-от супутниковий інтернет, навігація та спостереження за Землею.
GEO comsat – це геостаціонарні супутники, тобто обертаються на висоті приблизно 35,786 км над екватором і залишаються в одній точці відносно Землі. Вони забезпечують постійний зв'язок і передавання даних для великих територій, наприклад, для телевізійного мовлення або інтернету, але мають більшу затримку сигналу.