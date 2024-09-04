До 2032 року щодня запускатимуться по вісім супутників на день – Euroconsult

Космічний корабель Shenzhou-17 та ракетоносій Long March-2F, Китай (фото: EPA-EFE)

Щодня в середньому між 2023-м і 2032 роком запускатимуться 2800 супутників на рік, що еквівалентно восьми супутникам, або 4 тоннам металу, на день. Про це повідомляє аналітичне видання Euroconsult.

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"Попит на супутники постійно зростає завдяки системам NGSO, тоді як попит на GEO comsat відновлюється завдяки меншим активам", – йдеться у повідомленні.

Ринок супутників є одним із найдинамічніших секторів глобальної економіки, що демонструє стабільне зростання. У 2022 році, за підрахунками спеціалістів іншого аналітичного видання Allied market research, світовий ринок супутників оцінювався у $286 мільярдів і буде зростати із середньорічним показником росту у 8,1% до 2032 року.