Кабмин заполнил последнюю вакансию в наблюдательном совете Ощадбанка

Фото: Ощадбанк/Facebook

Кабинет министров 1 октября обновил состав наблюдательного совета АО "Государственный сберегательный банк Украины": Ростислав Дюк стал новым независимым членом, заменив Антона Пятигина. Об этом сообщается в распоряжении №1059 Кабинета министров.

Правительство уполномочило председателя правления Ощадбанк Сергея Наумова заключить с Дюком контракт на условиях, аналогичных другим независимым членам наблюдательного совета.

Ростислав Дюк – основатель и председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний. С июля 2023 года по июнь 2025 года был членом наблюдательного совета Сэнс Банка.

Должность независимого члена наблюдательного совета Ощадбанка была вакантна почти два года.

Предшественник Дюка Антон Пятигин занимал должность независимого члена наблюдательного совета Ощадбанка с 25 ноября 2021 года и уволился по собственному желанию 29 ноября 2023 года. После увольнения стал вице-президентом Visa в странах CIS и Южной Европы.

Это не первое изменение в составе наблюдательного совета в этом году: в феврале 2025-го из него ушел Александр Роднянский. На его место был назначен Николай Брусенко, бывший гендиректор директората экономической политики Офиса президента.

Государственный Ощадбанк – второй по величине банк в Украине (432,6 млрд грн активов) и крупнейший по размеру сети (1147 отделений). Он находится в 100% государственной собственности.