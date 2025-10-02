Кабмін заповнив останню вакансію в наглядовій раді Ощадбанку

Засновник української асоціації фінтеху став незалежним членом наглядової ради другого за величиною банку України

Фото: Ощадбанк/Facebook

Кабінет міністрів 1 жовтня оновив склад наглядової ради АТ "Державний ощадний банк України": Ростислав Дюк став новим незалежним членом, замінивши Антона Пятигіна. Про це повідомляється в розпорядженні №1059 Кабінету міністрів.

Уряд уповноважив голову правління Ощадбанку Сергія Наумова укласти з Дюком контракт на умовах, аналогічних з іншими незалежними членами наглядової ради.

Ростислав Дюк – засновник і голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній. З липня 2023 року до червня 2025 року був членом наглядової ради Сенс Банку.

Посада незалежного члена наглядової ради Ощадбанку була вакантною майже два роки.

Попередник Дюка Антон Пятигін обіймав посаду незалежного члена наглядової ради Ощадбанку з 25 листопада 2021 року і звільнився за власним бажанням 29 листопада 2023 року. Після звільнення став віцепрезидентом Visa в країнах CIS і Південної Європи.

Це не перша зміна в складі наглядової ради цього року: у лютому 2025-го з неї пішов Олександр Роднянський. На його місце призначили Миколу Брусенка, колишнього гендиректора директорату економічної політики Офісу президента.

Державний Ощадбанк – другий за величиною банк в Україні (432,6 млрд грн активів) і найбільший за розміром мережі (1147 відділень). Він є у 100% державній власності.