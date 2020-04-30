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"Мы не Советский Союз". Пристайко уверяет – заробитчан не будут удерживать дома

"Мы не Советский Союз". Пристайко уверяет – заробитчан не будут удерживать дома - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.04.2020, 07:23

Государство предпочло бы, чтобы трудовые мигранты остались на родине и "внесли вклад", говорит вице-премьер, но "держать их насильно" не будет

Несмотря на то, что Кабмин хотел бы, чтобы заробитчане остались на родине и "внесли вклад в экономику, например, построив свои фермы", власть не станет препятствовать тем, кто хочет работать за границей: чартеры для них будут летать на постоянной основе. Об этом Сегодня рассказал вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко.

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Он уточнил, что глава правительства Денис Шмыгаль поручил ему вести переговоры с властями тех стран, которые хотят видеть у себя украинских трудовых мигрантов.

"Сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей. Этих людей ценят за границей, своим семьям в Украине они приносят доход", - пояснил Пристайко.

Он сказал, что и своему государству "очень нужны эти люди" – "гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать", но тут же добавил, что "мы же не Советский Союз и не можем их держать насильно".

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Вице-премьер подчеркнул, что, "если говорить честно", то области вдоль границы пострадали от коронавируса больше всего, и призвал заробитчан быть сознательными и ответственными, учитывая пандемию коронавируса.

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Евгений Пилипенко
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