"Мы не Советский Союз". Пристайко уверяет – заробитчан не будут удерживать дома

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Несмотря на то, что Кабмин хотел бы, чтобы заробитчане остались на родине и "внесли вклад в экономику, например, построив свои фермы", власть не станет препятствовать тем, кто хочет работать за границей: чартеры для них будут летать на постоянной основе. Об этом Сегодня рассказал вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко.

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Он уточнил, что глава правительства Денис Шмыгаль поручил ему вести переговоры с властями тех стран, которые хотят видеть у себя украинских трудовых мигрантов.

"Сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей. Этих людей ценят за границей, своим семьям в Украине они приносят доход", - пояснил Пристайко.

Он сказал, что и своему государству "очень нужны эти люди" – "гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать", но тут же добавил, что "мы же не Советский Союз и не можем их держать насильно".

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Вице-премьер подчеркнул, что, "если говорить честно", то области вдоль границы пострадали от коронавируса больше всего, и призвал заробитчан быть сознательными и ответственными, учитывая пандемию коронавируса.

Работающие за границей украинцы перевели в страну в 2019-м рекордные $15,8 млрд.

В 2020 году в НБУ ожидают снижения переводов заробитчан из-за коронавируса на $2-3 млрд.

снижения переводов заробитчан 28 апреля в МИД заявили, что Украина не будет помогать организовывать чартеры для вывоза трудовых мигрантов на работу за границу.

Хотя ранее МИД организовал спецрейс с сезонными работниками в Финляндию.

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