UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нардепу Ренату Кузьмину подписали подозрение в госизмене

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 15:35
Нардепу Ренату Кузьмину подписали подозрение в госизмене - Фото
Ренат Кузьмин (скриншот)

Нардепу Ренату Кузьмину, который представлял в Раде ныне запрещенную пророссийскую партию ОПЗЖ, подписали подозрение в госизмене. Об этом сообщают пресс-службы Госбюро расследований и Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По версии следствия, с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения РФ Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, соцсетях и на своем сайте "информацию, содержащую пропагандистский характер".

ГБР считает, что целью таких действий было сформировать в обществе антиукраинских настроений и влиять информационно во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкасаемости и безопасности государства.

Нардепу подписали подозрение в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранителям неизвестно местонахождение Кузьмина, проведено более 10 одновременных обысков в местах возможного нахождения, передает ГБР.

Читайте также: Медведчук все еще важен для России, поэтому его обменяли на украинцев — Офис президента

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ренат Кузьмин госизмена подозрение гбр ОПЗЖ Офис генпрокурора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 