Нардепу Ренату Кузьмину подписали подозрение в госизмене

Нардепу Ренату Кузьмину, который представлял в Раде ныне запрещенную пророссийскую партию ОПЗЖ, подписали подозрение в госизмене. Об этом сообщают пресс-службы Госбюро расследований и Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По версии следствия, с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения РФ Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, соцсетях и на своем сайте "информацию, содержащую пропагандистский характер".

ГБР считает, что целью таких действий было сформировать в обществе антиукраинских настроений и влиять информационно во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкасаемости и безопасности государства.

Нардепу подписали подозрение в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранителям неизвестно местонахождение Кузьмина, проведено более 10 одновременных обысков в местах возможного нахождения, передает ГБР.

Кузьмин во времена правления Януковича был первым замом генпрокурора Пшонки, с 2013 года по 2014-й был замсекретаря СНБО. На выборах 2019 года избран в Раду по списку ОПЗЖ.

Ранее подозреваемый в госизмене один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук отправился в Россию по обмену на защитников Азовстали и других украинских военных.

Читайте также: Медведчук все еще важен для России, поэтому его обменяли на украинцев — Офис президента

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.