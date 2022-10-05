Нардепу Ренату Кузьмину подписали подозрение в госизмене
Нардепу Ренату Кузьмину, который представлял в Раде ныне запрещенную пророссийскую партию ОПЗЖ, подписали подозрение в госизмене. Об этом сообщают пресс-службы Госбюро расследований и Офиса генпрокурора.
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По версии следствия, с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения РФ Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, соцсетях и на своем сайте "информацию, содержащую пропагандистский характер".
ГБР считает, что целью таких действий было сформировать в обществе антиукраинских настроений и влиять информационно во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкасаемости и безопасности государства.
Нардепу подписали подозрение в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Правоохранителям неизвестно местонахождение Кузьмина, проведено более 10 одновременных обысков в местах возможного нахождения, передает ГБР.
- Кузьмин во времена правления Януковича был первым замом генпрокурора Пшонки, с 2013 года по 2014-й был замсекретаря СНБО. На выборах 2019 года избран в Раду по списку ОПЗЖ.
- Ранее подозреваемый в госизмене один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук отправился в Россию по обмену на защитников Азовстали и других украинских военных.
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