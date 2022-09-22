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Медведчук все еще важен для России, поэтому его обменяли на украинцев — Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 12:36
Медведчук все еще важен для России, поэтому его обменяли на украинцев — Офис президента - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба СБУ)

Подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук все еще важен для России — поэтому его обменяли на пленных украинских воинов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, нельзя огласить все детали обмена украинских бойцов, однако это была "тяжелая операция и тяжелые переговоры".

В ответ на вопрос, почему россияне изначально говорили, что не будут обменивать Медведчука на защитников Мариуполя, однако в итоге изменили свое решение, Тимошенко ответил, что "слова — это одно, а реальность — это другое". 

"Это касается России, множество их слов в большинстве случаев не совпадают с тем, что есть на самом деле. Поэтому и произошел обмен Медведчука на такое большое количество украинских защитников. Это показывает, что Медведчук все еще важен для России", — сказал он.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война виктор медведчук обмен пленными Кирилл Тимошенко
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