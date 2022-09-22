Медведчук все еще важен для России, поэтому его обменяли на украинцев — Офис президента

Подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук все еще важен для России — поэтому его обменяли на пленных украинских воинов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, нельзя огласить все детали обмена украинских бойцов, однако это была "тяжелая операция и тяжелые переговоры".

В ответ на вопрос, почему россияне изначально говорили, что не будут обменивать Медведчука на защитников Мариуполя, однако в итоге изменили свое решение, Тимошенко ответил, что "слова — это одно, а реальность — это другое".

"Это касается России, множество их слов в большинстве случаев не совпадают с тем, что есть на самом деле. Поэтому и произошел обмен Медведчука на такое большое количество украинских защитников. Это показывает, что Медведчук все еще важен для России", — сказал он.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на Медведчука.

Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

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Дмитро Гриниченко

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